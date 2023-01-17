"Сестренка Анджелины Джоли": Джуринская пленила фанатов и раскрыла им свои секреты

Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская показала новую фотосессию, которую высоко оценили фанаты. Жания также рассказала о своих маленьких секретах, передает NUR.KZ.

Актриса предложила своим подписчикам угадать, что из написанного ложь, а что правда.

"Эта серия фотографий сделана спустя полтора месяца, как я родила. Я старше супруга на полтора года. Обожаю водить автомобиль.

Снималась в одной из главных ролей в украинском сериале. Я была уже замужем. Мы с Данияром расставались", - отметила она, добавив, что два пункта являются вымышленными.

Позже Жания призналась, что же являлось ложью из вышесказанного. Как отметила она, многие ее подписчики угадали верно.

"Я не вожу машину, толком и не умею, и не хочу, мне скучно за рулем, поэтому у нас водитель и это очень удобно. Не была замужем ранее, но чуть два раза не вышла, как я счастлива, что вовремя одумалась", - написала она.

Подписчики оценили не только пост Жании, но и ее яркий образ для новой фотосессии.

"Вот кого нужно на "Мисс Вселенную" отправлять", "Ваши губы меня с ума сводят", "Экстравагантная", "Классные фотки, вы огонь", "О боги, какая девочка!", "Женщина-огонь", "Вы супер", "Это же сестренка Анджелины Джоли!", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005600-sestrenka-andzheliny-dzholi-dzhurinskaya-plenila-fanatov-i-raskryla-im-svoi-sekrety/