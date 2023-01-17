"Ловите мою челюсть!": Клава Кока ослепила фанатов кадрами в ярком бикини

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока отправилась на отдых в Мексику, откуда порадовала поклонников откровенными фотографиями в купальнике, передает NUR.KZ.

"Каникулы в Мексике", - написала Клава, выложив в Instagram снимки, на которых она позирует в красном бикини на фоне песочного пляжа, моря и пальм.

Поклонники музыкальной исполнительницы, конечно, не удержались от восхищенных комментариев в адрес ее фигуры и внешности.

"Ну шо за красотка", "Ловите мою челюсть!", "Можно побольше такого контента?", "Я дар речи потерял, помогите, плиз", "Несите солнечные очки, а то я ослепну от этой красоты", "Уф! Какая красивая. Так ждали фоточки! Хотим еще", "Вы красотка, и у вас шикарная фигура", - высказались фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005597-lovite-moyu-chelyust-klava-koka-oslepila-fanatov-kadrami-v-yarkom-bikini/