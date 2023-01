Ерлан Кокеев показал фанатам архивное фото с певцом Haddaway

Ерлан Кокеев и Haddaway. Фото: instagram.com/erlankokeev

Заслуженный артист Казахстана, композитор и музыкант Ерлан Кокеев окунулся в ностальгию и разместил в соцсети архивное фото 90-х годов. На фото исполнитель запечатлелся с певцом Haddaway, передает NUR.KZ.

Кокеев разместил архивное фото на своей страничке в Instagram.

"По многочисленным просьбам, я согласен на серию фото "Угадай, кто?". Год 1994. Я и ...?" - спросил артист своих подписчиков.

Фанаты без труда узнали на фото известного немецкого поп-певца тринидадского происхождения Haddaway. Его дебютный сингл What Is Love в 1993 году занял первое место в музыкальных чартах Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. Меломанам полюбились также его хиты Life, I Miss You, Rock My Heart.

"Люблю его песни, они со вкусом", "Ты какой-то бизнесмен в сереньком костюмчике", "Вы похожи, брат", - отметили фолловеры Ерлана Кокеева под архивным снимком.

