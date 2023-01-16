"Прекрасная Русалочка": 67-летняя Долина в коротких шортах вызвала восторг фанатов

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Народная артистка России Лариса Долина поделилась фотографиями с отпуска на Мальдивах. Снимки 67-летней певицы в джинсовых шортах вызвали восторг у ее преданных фанатов, передает NUR.KZ.

"Завтра домой… Но это завтра, а сегодня... Листайте галерею", - написала Долина в Instagram. Певица запечатлелась на фото в коротких шортах и голубой майке на фоне лазурных волн океана.

Фанаты восхитились ровным загаром певицы и ее стройными ногами.

"Какая шоколадочка!", "Шикарный загар, Лариса", "Удивительно и потрясающе выглядите", "Богиня, красавица", "Приятно на вас смотреть", "Всем бы так выглядеть в 67", "Ну какая прелесть", "Прекрасная Русалочка", - рассыпались в комплиментах фолловеры.

Однако нашлись и те, кто добавил свою ложку дегтя.

"67 лет и все молодимся", "Неплохо, все равно не люблю молодящуюся бабушку", - съязвили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005455-prekrasnaya-rusalochka-67-letnyaya-dolina-v-korotkih-shortah-vyzvala-vostorg-fanatov/