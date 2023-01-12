"На тебя смотрят девушки": Мадина Садвакасова возмутила "уятменов" кадрами в коротких шортах (видео)

Мадина Садвакасова. Кадр видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала видео, на котором она проводит время со слонами, будучи одетой в шорты. Кадры привлекли внимание "уятменов", передает NUR.KZ.

"Слоны такие милые, хоть и озорные", - написала Мадина в своем Instagram.

На кадрах артистка стоит между двух слонов, которые трогают ее хоботами. При этом одета знаменитость в рубашку и короткие шорты.

Поборники нравственности не смогли сдержать своего возмущения.

"Мадина, на тебя смотрят девушки, пожалуйста, носи более длинные наряды", "Это позор. Пожалуйста, действуйте и одевайтесь соответственно своему возрасту. Лучше думать об ответе, который будет дан в будущем, а не о текущих интересах", "Если вы все будете ходить голыми, потому что жарко, кто скажет, что вы казахские дочери?" - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005079-na-tebya-smotryat-devushki-madina-sadvakasova-vozmutila-uyatmenov-kadrami-v-korotkih-shortah-video/