"Вам будто 20 лет": снявшая видео в стиле TikTok Майя Бекбаева пленила фанатов

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева пожаловалась на то, что немного прибавила в весе после новогодних праздников. Однако преданные фолловеры заверили, что теледива, как всегда, прекрасна, передает NUR.KZ.

"Пятидневная майонезно-бешбармачная диета завершилась результатом в плюс 5 кг. А вы сколько набрали за праздники? Признавайтесь!" - написала Майя в Instagram, где выложила видео своего перевоплощения, снятое в стиле TikTok.

Пользователи Казнета отметили, что теледива скромничает. Они заявили, что она может похвастаться своей стройностью и красотой.

"Такая хорошенькая, где она эти 5 кг нарисовала, выдумщица", "Без макияжа красивая", "Вы, как всегда, прекрасны", "Красотка", "Вам даже макияж не нужен", "Без макияжа вы, оказывается, копия Анджелины Джоли в молодости", "Наша гордость и красавица", "Без макияжа 18 лет, с макияжем- 21", "Без макияжа вы еще моложе и свежее. Вам будто 20 лет", - рассыпались в комплиментах фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004420-vam-budto-20-let-snyavshaya-video-v-stile-tiktok-mayya-bekbaeva-plenila-fanatov/