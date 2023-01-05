"Главное, чтобы дела и мысли были чистыми": оголившая живот Арзамасова ответила моралистам

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась в соцсети новым фото, она оголила живот и получила замечания от моралистов. Артистка не промолчала и написала свой ответ, передает NUR.KZ.

Лиза отметила, что отдыхать ей пока не придется, поскольку впереди еще много новогодних мероприятий. Пост актриса сопроводила новой фотографией, на которой запечатлелась в меховой шапке и красной пижаме с оголенным животом.

"Говорят, что на днях в Москве наступит настоящая зима: будет не только снег, но и трескучие морозы.

Я, как человек, который уже по третьему разу переболел всеми простудными заболеваниями ("люблю" это дело в разгар плотного рабочего графика), подумываю о закаливании, и если уж поднимаю бокал с игристым, то только за здоровье!" - написала Лиза в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

"Очень хочется почки прикрыть, чтоб не заболела", "Красотка Лиза", "Только вот не будьте такой как все, вы и так любимы, не потеряйте свою индивидуальность, не нужно оголять иные места для того, чтобы быть в тренде, это удел Бузовых", - отметили фанаты.

Актриса ответила на замечание.

"Я и так уже чувствую себя "заложницей" чужого мнения: стоит снять перчатку, меня ругают за "раздетость". Я - девушка, актриса. Нам приходится работать и в очень откровенных нарядах. Не надо штампов. Главное, чтобы дела и мысли были чистыми", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004207-glavnoe-chtoby-dela-i-mysli-byli-chistymi-ogolivshaya-zhivot-arzamasova-otvetila-moralistam/