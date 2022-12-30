"Шикарная фигура": 47-летняя Канделаки поделилась чувственным фото

Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Российская телеведущая, журналистка и продюсер Тина Канделаки представила на суд своих подписчиков в соцсети чувственное фото. Снимок собрал множество отзывов, передает NUR.KZ.

Теледива отметила, что фото отражает ее состояние в этом месяце.

"Фото - идеальная иллюстрация состояния весь декабрь. Весь месяц, взявшись за голову, пытаюсь удержать баланс между делами конца года, поиском подарков и подведением итогов.

Несмотря на все это, к 31-му все дела будут закончены и новогоднюю ночь я точно проведу с семьей дома, с шампанским и оливье", - написала Тина в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Тина оставила также свои пожелания подписчикам.

"Хочу вам пожелать мира с самим собой в первую очередь, потому что с самим собой договориться сложнее всего. Поэтому если вам это удастся, то вы точно рано или поздно договоритесь с миром", - заявила она.

"Ох, вау!", "Стилиста, что ли, поменяли?", "Тина, вы, как всегда, прекрасны", "Сексуальный декабрь получился", "Шикарная фигура", "Красотка", "Классный текст", "Секси", "Шикарная женщина", - отреагировали фанаты на фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003726-shikarnaya-zhenschina-47-letnyaya-kandelaki-podelilas-chuvstvennym-foto/