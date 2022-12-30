"Выгнали, не выплатив зарплату": Нурлан Сабуров показал детское фото, рассказав грустную историю о маме

Нурлан Сабуров с мамой. Фото: instagram.com/nurlan__saburov

Казахстанский комик Нурлан Сабуров показал свою детскую фотографию с мамой и рассказал, что его родительницу выгнали с работы, передает NUR.KZ.

Архивный снимок с короткой историей о матери юмориста появился на странице Нурлана в Instagram. На кадре на тот момент будущий артист сидит с родительницей под елкой.

"Это моя мама. Все мое детство она готовила кондитерские изделия. В одном из заведений Степногорска она проработала больше 20 лет, после чего маму выгнали, не выплатив зарплату за несколько месяцев", - рассказал Сабуров.

По словам комика, несмотря на это, его мать не бросила заниматься делом всей жизни - сейчас женщина продолжает самостоятельно готовить дома торты, капкейки и другие сладости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003722-vygnali-ne-vyplativ-zarplatu-nurlan-saburov-pokazal-detskoe-foto-rasskazav-grustnuyu-istoriyu-o-mame/