"Мама выглядит как подружка": экс-солистка "Тату" показала своего 15-летнего сына (фото)

Юлия Волкова. Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Певица Юлия Волкова, бывшая солистка известной группы "Тату", показала своего 15-летнего сына. Поклонники отметили, что артистка похожа на подружку юноши, передает NUR.KZ.

Фото со своим подросшим ребенком Волкова опубликовала в Instagram.

"Любимый мой сынок. С Днем рождения! Сегодня тебе 15 лет, ты уже взрослый совсем! Оставайся таким же добрым, отзывчивым, веселым. Самое главное - крепкого здоровья тебе, сил, терпения, мудрости. Иди к своим целям и мечтам, у тебя все получится.

Пусть в твоей жизни будут только настоящие друзья, достойные, верные и преданные. Фарта тебе, везения и побед во всех начинаниях. Я очень тебя люблю и горжусь тобой. Спасибо Богу, что ты выбрал меня своей мамой. Я всегда буду рядом с тобой", - написала она.

"Очень красивое фото! Что-то в основном наши сыновья похожи на мам", "Ой, а я на мальчика подумала, что он Юлька. Как похож на маму, больше дочурки даже", "Просто как подростки оба, ну какой сынок", "С днем рождения! Так здорово, когда мама выглядит как подружка", - прокомментировали подписчики Волковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003391-mama-vyglyadit-kak-podruzhka-eks-solistka-tatu-pokazala-svoego-15-letnego-syna-foto/