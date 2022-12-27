"Вот как должна выглядеть счастливая женщина": Нами Кулумбетова показала себя в купальнике (видео)

Нами Кулумбетова. Кадр видео: instagram.com/nami_kulumbetova

Казахстанская блогерша Нами Кулумбетова выложила видео, на котором она позирует в купальнике. Поклонники отметили, что именно так должна выглядеть счастливая женщина, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нами опубликовала кадры, на которых счастливо смеется у бассейна, и написала пост о прощении.

"Шесть вещей, за которые нужно себя простить: 1. Я прощаю себя за то, что искала любовь там, где не было уважения. 2. Я прощаю себя за то, что находила оправдание тем, кто использовал мою доброту и сострадание как оружие против меня. 3. Я прощаю себя за то, что пыталась соответствовать людям, приглушая свой свет, чтобы угодить тем, кто никогда не задумывался о поступках, которые меня ранили.

4. Я прощаю себя за то, что оставалась слишком долго в отношениях , которые причиняли душевную боль. 5. Я прощаю себя за то, что сомневалась в своей ценности каждый раз, когда кто-то осуждал или отвергал меня. 6. Я прощаю себя за то, что просила прощения за то, кто я есть, с моими нуждами, границами и мечтами", - заявила блогер.

"Вот как должна выглядеть счастливая женщина", "Такая свободная. Во всех смыслах и проявлениях", "Подписываюсь под каждым словом", "Роскошная", - прокомментировали кадры и пост подписчики Нами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003156-vot-kak-dolzhna-vyglyadet-schastlivaya-zhenschina-nami-kulumbetova-pokazala-sebya-v-kupalnike-video/