"У нас у всех разные фамилии": Седокова показала кадры семейной фотосессии

Анна Седокова с семьей. Фото: instagram.com/annasedokova

40-летняя певица Анна Седокова показала кадры трогательной семейной фотосессии. Экс-участница группы "ВИА Гра" заявила, что впервые собрала всех членов семьи вместе для фотосета, передает NUR.KZ.

"Пусть эти фотографии дадут надежду всем тем, кто сейчас не верит в себя. Всем, у кого опускаются руки. Всем мамам, которым кричали в след, что после развода жизнь останавливается.

Всем, кто слышал фразу: "Кому ты будешь нужна со своим ребенком?!". Всем, кто считает, что возраст имеет значение. Всем, кто вынужден тяжело работать, чтобы обеспечить образование своим детям.

Всем, кто уже больше не может плакать ночами, потому что слез больше нет. Я знаю, как это. Я там была", - подписала Анна снимки в Instagram.

На фото певица запечатлелась с тремя детьми от разных браков, мужем Янисом Тиммой и собакой породы питбуль.

"Посмотрите на эти фото. На них впервые вся моя семья. И да, у нас у всех разные фамилии. Пока. Разные характеры и непростые судьбы. Но мы едины в том, что безумно дорожим друг другом. И любим", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002804-u-nas-u-vseh-raznye-familii-sedokova-pokazala-kadry-semeynoy-fotosessii/