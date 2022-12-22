"Ким Кардашьян отдыхает": Аша Матай в свой день рождения примерила эффектный образ

Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса, телеведущая и певица Аша Матай представила новый образ в голливудском стиле. Теледива отметила, что сегодня, 22 декабря, отмечает день рождения, передает NUR.KZ.

Аша Матай разместила видео, на котором запечатлена в эффектном вечернем наряде и стильных очках под тон к платью. Ее яркий образ украсили объемные сияющие серьги и оригинальная сумочка.

"Сегодня у этой девочки Birthday! Всего 34 годика. Я счастлива, любима, здорова, уважаема, красива и скромна. Альхамдулиллах", - написала Аша в своем Instagram.

Подписчики, в числе которых ее звездные коллеги - Динара Сатжан, Алия Телебарисова, Диана Скатова и другие представители отечественного шоу-бизнеса, поздравили именинницу с днем рождения и оценили ее аутфит.

"С днем рождения, огненная девочка!", "Я думала, что вам 26", "У красивой девушки красивая дата", "Я поняла, что самые красивые и успешные девушки рождаются зимой", "Роскошная, самая-самая!", "Ким Кардашьян отдыхает", - отметили пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002547-kim-kardashyan-otdyhaet-asha-matay-v-svoy-den-rozhdeniya-primerila-effektnyy-obraz/