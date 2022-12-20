"Не могу наглядеться": Жазира Байрбекова в новом сценическом образе украла сердца фанатов

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная певица Жазира Байрбекова вызвала восторг подписчиков в соцсети, показав новый сценический образ. Фанаты отметили, что Жазире очень идет национальный наряд, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова появилась в новом сценическом костюме, сшитом отечественным дизайнером в национальном стиле. Видео она опубликовала в Instagram.

Яркий и нежный наряд пришелся по душе ее читательской аудитории. Фанаты оставили свои комментарии под видео, фоном для которого послужила песня из репертуара Жазиры Байрбековой.

"Все наряды Жазиры очень красивые. Она не одевается вызывающе, как некоторые звезды. Дай Бог вам с Жанболатом поскорее увидеть внуков", "Красота, не могу наглядеться, так и хочется смотреть снова и снова", "Какая вы красивая", "Песня тоже красивая", "Люблю вас, вы сама нежность", "Куколка", - отреагировали ее фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002198-ne-mogu-naglyadetsya-zhazira-bayrbekova-v-novom-stsenicheskom-obraze-ukrala-serdtsa-fanatov/