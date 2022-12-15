Повилявшая бедрами на камеру Майя Бекбаева получила массу комплиментов от фанатов (видео)

Майя Бекбаева. Кадр видео: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева выложила пост по поводу того, что стала блогером-миллионником, и поблагодарила подписчиков за это, передает NUR.KZ.

"Создаю сама себе новогоднее настроение, радуюсь… А порадоваться есть чему. Вас уже 1 миллион. Я благодарю каждого из вас за любовь и внимание, за репосты и поддержку. Давайте будем вместе и в следующем году, мне очень хочется радовать вас новым контентом. Поэтому жду ваших пожеланий", - написала Бекбаева, выложив в Instagram видео в новогоднем стиле, на котором она танцует, держа в руках бокал шампанского.

"Поздравляем, вы талантливый человек, очень красивая женщина! Ваша одна из миллиона подписчиков!", "Я вас люблю, обожаю, поздравляю с миллионом. Красотка-землячка", "Шикарно", - прокомментировали видео фанаты Майи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001741-povilyavshaya-bedrami-na-kameru-mayya-bekbaeva-poluchila-massu-komplimentov-ot-fanatov-video/