"Эта девочка покорит мир": звезда сериала "Аппақ келін" примерила образ Бейонсе (видео)

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Казахстанская актриса и модель Фатима Кулибали представила новый образ и восхитила своих поклонников. Фатима примерила образ известной американской певицы Бейонсе, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Аппақ келін", за действием второго сезона которого сейчас наблюдают казахстанские зрители, удивила своим преображением.

Молодая актриса назвала результат работы с талантливым отечественным визажистом шедевральным коллабом.

Она опубликовала видео, на котором стала похожа на Бейонсе, в Instagram и попросила фанатов оценить их старания. Фолловеры не заставили ждать с ответом.

"Суперская девочка", "Очень похожа", "Эта девочка покорит мир", "Это же круто", "Красотка", "А Уитни Хьюстон слабо спеть?", "Образ точь-в-точь", "Копия Бейонсе", "А я все думаю, на кого она похожа", - отметили они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001545-eta-devochka-pokorit-mir-zvezda-seriala-appaq-kelin-primerila-obraz-beyonse-video/