"Это огонь, детка": Айым Сейтметова примерила разные образы (видео)

Айым Сейтметова. Кадр из видео: instagram.com/aiymsm

Актриса Айым Сейтметова разместила в соцсети видео, на котором появилась в разных образах. Кадры перевоплощения молодой актрисы были высоко оценены ее фанатами, передает NUR.KZ.

Айым рассказала подписчикам в Instagram, что съемки этого видео заняли несколько часов.

"Я очень сильно хотела снять этот тренд и заморочиться по-серьезному. На реализацию ушло шесть часов. Прошу поддержать мои старания", - попросила она.

Фанаты и коллеги оценили кадры перевоплощения и отметили, что актрисе идет быть блондинкой.

"Такой классный тренд", "Тебе идет блонд", "Ого, сколько труда!", "Это огонь, огнище, детка", "Пять раз посмотрела, классный рилз, завораживает", "Вы прекрасны в любом образе", "Ого, вот это заморочка", "Крутышка", "Самая красивая", - гласят комментарии под видео.

Интересуетесь футболом? Читайте новости о чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001200-eto-ogon-detka-ayym-seytmetova-primerila-raznye-obrazy-video/