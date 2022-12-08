"Красивое тело надо показывать": 50-летняя Повереннова восхитила новой фотосессией

Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova

Российская актриса Дарья Повереннова заявила, что не стесняется своего возраста. Она не скрывает, что ей 50 лет. Фанаты заявили, что Дарья прекрасно выглядит и может гордиться своей фигурой, передает NUR.KZ.

Дарья предложила подписчикам в Instagram оценить новую фотосессию.

"Стесняешься своего возраста? Скрываешь его? Кстати, никогда этого не понимала. А мне нравится говорить, что мне 50 лет, что моей дочери - 30! Да ладно говорить, главное - чувствовать себя молодой и здоровой! Чего я вам всем и себе желаю!" - подписала актриса фотографии.

"Ты прекрасна, Дашуль! И я радуюсь, когда вижу и слышу женщин, любящих свой возраст и все, что он дает", "Возраст - это всего лишь формальность! И красивое тело надо показывать", "Вы выглядите на 30", "Шикарно выглядите", "Самая красивая", - выразили свой восторг фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000741-krasivoe-telo-nado-pokazyvat-50-letnyaya-poverennova-voshitila-novoy-fotosessiey/