"Мисс Коронавирус-2022": Мадина Садвакасова в необычном образе рассмешила фанатов (видео)

Мадина Садвакасова. Кадр видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова продемонстрировала свой вариант зимнего образа, надев необычное белое платье. Некоторым поклонникам наряд напомнил Снежную королеву, а у других вызвал ассоциацию с коронавирусом, передает NUR.KZ.

Свое платье музыкальная исполнительница показала на странице в Instagram, предложив подписчикам подобрать для ее образа подходящее название. Пользователи соцсети тут же принялись упражняться в острословии.

"Новогодняя фея, исполняющая любые сказочные желания", "Снежная королева с божественным голосом и обаянием", "Ледяные осколки", "Казахская Снежная королева по-кызылордински", "Хрустальная богиня", "Платье из ледяных шипучек", "Холодное сердце", "Игольчатая леди", "Мисс Коронавирус-2022", - выдали свои варианты названия для образа певицы пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000313-miss-koronavirus-2022-madina-sadvakasova-v-neobychnom-obraze-rassmeshila-fanatov-video/