Автор хита "Ұйқым келмейді" сверкнула стройными ногами в мини на отдыхе в Таиланде

Диана Исмаил. Фото: instagram.com/diana_ismajl

Певица и композитор Диана Исмаил поделилась фотографиями с отдыха в Таиланде. Автор нашумевшей песни "Ұйқым келмейді" сверкнула стройными ножками в мини, передает NUR.KZ.

Фотографии Диана опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Именно в этом месте снимали фильм про агента 007. После чего остров получил название "Джеймс Бонд". Если будете на Пхукете, обязательно посетите эту волшебную локацию", - написала она.

Артистка предстала в мини-юбке и восхитила своих поклонников.

"Вы такая красавица", "Все вам идет, пусть ваши крылья не устают парить. Творческого успеха!", "Как прекрасно, тоже захотелось побывать на этом острове", "Эта девушка просто ракета", "Вы похожи на Анну Асти", "Отличного отдыха, я была там, красиво", "Под цвет моря", - оставили свои отзывы пользователи Казнета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999524-avtor-hita-uyqym-kelmeydi-sverknula-stroynymi-nogami-v-mini-na-otdyhe-v-tailande/