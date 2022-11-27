Роберт Дауни-младший с супругой. Фото: instagram.com/robertdowneyjr

Американский актер Роберт Дауни-младший шокировал поклонников лысой головой на премии Американской академии кинематографических искусств Governors Awards. Он также опубликовал кадр с новой прической в своем Instagram.

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная премия Американской академии кинематографических искусств Governors Awards. Ее посетил и актер Роберт Дауни-младший, удивив присутствующих лысой головой.

Публикация, на которой изображена новая прическа артиста, собрала 2,8 млн лайков и 7,8 тыс. комментариев.

Некоторые фанаты знаменитости сначала даже перепутали его с основателем Amazon, который также предпочитает ходить с лысой головой.

"Кто постит Джеффа Безоса с аккаунта Роберта Дауни-младшего?" – написал один из комментаторов.

Поклонники также увидели сходство Дауни-младшего с Лексом Лютором, главным врагом Супермена, и Профессором Икс Чарльзом Ксавьером.

Другие пользователи предположили, что актер таким образом готовится к новой роли в кино.

Как передает Insider, Дауни-младший сыграет главную роль в сериале "Сочувствующий". Это экранизация одноименной книги Вьет Тхань Нгуена. И ради роли в этом проекте актер попросил своих детей побрить ему голову.

Напомним, в 2020 году Роберт Дауни-младший заявил, что больше не будет сниматься в фильмах киновселенной Marvel.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998906-robert-dauni-mladshiy-shokiroval-poklonnikov-lysoy-golovoy/