"Настоящий артист": Даурен Сергазин в образе старца исполнил задорный танец (видео)

Даурен Сергазин. Кадр из видео: instagram.com/dauren_sergazin

Казахстанский актер Даурен Сергазин примерил образ старца и исполнил зажигательный танец. Фанатам пришлось по душе такое перевоплощение, они отметили талант актера, передает NUR.KZ.

Забавное видео Даурен Сергазин разместил в Instagram. Звезда фильмов "Брат или брак", серилов "Казбат", "Алдар Косе" и других появился в образе старца с седой бородой.

"Если бы с годами становиться моложе", - написал он.

Поклонники восхитились талантом Даурена.

"Ты настоящий артист", "Как Бенджамин Баттон?", "Самый мой любимый актер, особенно мне понравилось, как вы сыграли в сериале "Алдар Косе", "Разве вы стареете? Мне кажется, что вы выпили таблетку "стоп", когда вам стукнуло 30", "Обожаю этого актера, поцелованный Богом", "Очень талантливый актер, скромный", "Сердце не стареет никогда", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997202-nastoyaschiy-artist-dauren-sergazin-v-obraze-startsa-ispolnil-zadornyy-tanets-video/