"Казахская Клеопатра": Say Mo устроила необычную фотосессию, покорив сердца фанатов (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo устроила новую фотосессию в необычном для себя и стиле и покорила сердца поклонников. Подписчики назвали ее "казахской Клеопатрой", передает NUR.KZ.

Для снимков, опубликованных в Instagram, Молдир использовала черный костюм с красным национальным принтом, напоминающим летящую птицу. Ее грудь, уши, волосы и руки также украсили традиционные украшения.

Пользователи соцсети остались под впечатлением.

"Казахская Клеопатра", "Блин, красиво. Добавили национальный колорит к современности. Круто смотрится", "Моля, ты меня больше и больше удивляешь, какой-то необычный макияж, просто вау, надеюсь, эти волосы парик, а то я просто в шоке", "Стиль больше напоминает египетский с казахским принтом", "Как обновленная шаманка для 21 века", "Красотка, бомба", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996540-kazahskaya-kleopatra-say-mo-ustroila-neobychnuyu-fotosessiyu-pokoriv-serdtsa-fanatov-foto/