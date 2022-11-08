"Такая милая": Мерьем Узерли вызвала умиление фанатов детскими фотографиями

Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", показала свои детские фотографии. Фанаты умилились снимкам, передает NUR.KZ.

Архивные фотографии Мерьем Узерли опубликовала на своей официальной страничке в Instagram. Отметим, что здесь у актрисы 7,4 миллиона подписчиков - это фанаты со всего мира, которым Мерьем полюбилась в образе блистательной и великолепной Хюррем-султан.

Детские фотографии 39-летней актрисы получили массу "лайков". Фолловеры не поскупились на восторженные комментарии, отметив, что Мерьем была очень милой девочкой.

"Красотка, мировая девушка", "Красавица Хюррем", "Прекрасна, как и в детстве", "Восхищаюсь вами", "Твои детские фотографии потрясающие", "Ты отличная актриса", "Султанша", "Такая милая", - отметили восхищенные пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996173-takaya-milaya-merem-uzerli-vyzvala-umilenie-fanatov-detskimi-fotografiyami/