"Срочно сбрей!": отрастивший бороду Димаш Кудайберген удивил фанатов (видео)

Димаш Кудайберген. Кадр видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал видео, в котором появился с бородой. Новый имидж артиста пришелся по вкусу не всем его поклонникам, передает NUR.KZ.

В своем Instagram музыкальный исполнитель показал, как проводит досуг с приятелями, среди которых Артур Толепов. Молодые люди увлеклись компьютерным симулятором боя.

"Прилетел в родной Казахстан в Алматы. Ребята, вам еще рано со мной играть. UFC вам не шашки", - заявил Димаш.

При этом на кадрах видео видно, что певец отрастил себе бороду.

"Прости Димаш, но борода...", "Я вижу, что не только ты отдыхаешь, но и электробритва, и даже парикмахер в отпуске", "Появляйся почаще и оставайся подольше. И следующая заливка уже побрившимся, ок?", "Димаш! Срочно сбрей бороду!", "Кажется, лучше не отращивать бороду или усы", "Димаш, у тебя милое личико, и борода тебе не к лицу. Убери, пожалуйста", - прокомментировали фанаты артиста.

Некоторые все же оценили его новый образ.

"Тебе очень идет борода", "Брутальный мужчина с бородкой", "Офигеть, в первый раз вижу Димаша с бородой. Непривычно, но все равно красивый", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995959-srochno-sbrey-otrastivshiy-borodu-dimash-kudaybergen-udivil-fanatov-video/