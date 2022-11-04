Облачившиеся в чапаны участники группы "Машина времени" привели в восторг соцсети (фото)

Участники группы "Машина времени". Фото: instagram.com/daut.shaikhislamov

Участники российской рок-группы группы "Машина времени" приехали с концертами в Казахстан, где их одели в национальные чапаны, передает NUR.KZ.

Накануне артисты выступили в Алматы, а затем казахстанский актер и продюсер Даут Шайхисламов опубликовал в своем Instagram фотографии, сделанные во время встречи музыкантами.

"Супер", "Шикарно", "Вот это супер. Реально встретились с легендой", "Легенда-группа", "Вау, супер, в далеком 1996 я был на их концерте, так хотел попасть на их концерт в Астане", - прокомментировали пользователи соцсети снимки.

Сами участники группы в Instagram поблагодарили жителей Алматы за встречу на концерте, опубликовав фото с состоявшегося мероприятия.

5 ноября "Машина времени" даст концерт в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995763-oblachivshiesya-v-chapany-uchastniki-gruppy-mashina-vremeni-priveli-v-vostorg-sotsseti-foto/