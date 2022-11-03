"Алиса в стране чудес": Водонаева едва уместила пышную грудь в мини-платье с глубоким декольте

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

40-летняя экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева подразнила Сеть пышным бюстом в платье со спущенными плечами и глубоким декольте. Фанаты назвали ее красоткой и искупали в комплиментах, передает NUR.KZ.

Телеведущая поделилась в Instagram фотографией, сделанной во время отдыха в Турции.

"Это я в Мармарисе кофе пью, сейчас дома уже. Люблю вовремя публиковать фотографии", - пошутила Алена.

Короткое розовое платье придало образу нежности и сексуальности. Телеведущая не без гордости продемонстрировала объемный бюст в глубоком декольте.

Отметим, что Алена не раз уже становилась предметом восхищения пользователей Сети, которые отмечают ее грудь и тонкую талию.

"Алиса в стране чудес", "Для такой лялечки всегда время", "Вау, это невероятно!", "Красотка", - прокомментировали фанаты публикацию теледивы, не поскупившись на "лайки" и смайлики в виде огня и сердечек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995524-alisa-v-strane-chudes-vodonaeva-edva-umestila-pyshnuyu-grud-v-mini-plate-s-glubokim-dekolte/