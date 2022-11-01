"Джигиты кусали локти": Макпал Жунусова очаровала фанатов архивными кадрами

Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова опубликовала архивные кадры 80-х годов. На видео певица исполняет песню "Кетсең де шалғай", клип был снят в одном из ресторанов близ Медеу, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова опубликовала видео в Instagram.

"Музыка Сейткали Каиргалиева, слова Ботагоз Баймухановой, я исполняла впервые эту песню для своей первой любви, песня была записана в 1982 году, а это видео было снято в 1986 году", - написала артистка.

Она также вспомнила, что съемки проходили в одном из ресторанов, расположенных по дороге на Медеу.

Подписчики отметили, что Макпал Жунусова была настоящей красавицей в юности и прекрасно выглядит сейчас.

"Макпал Жунусову очень люблю за ее голос, уважаю за то, что поет всегда вживую, она и раньше была красивой, и сейчас", "Как лань нежна", "Джигиты кусали локти, по-видимому, такая красавица", "Замечательное творение, одна из песен, которая занимает особую нишу в истории казахстанской эстрады", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995253-dzhigity-kusali-lokti-makpal-zhunusova-ocharovala-fanatov-arhivnymi-kadrami/