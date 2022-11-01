"Как картина": мать троих детей Айнур Ильясова вызвала восторг новыми фотографиями

Айнур Ильясова с дочерью. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса Айнур Ильясова восхитила Сеть фотосессиями с дочерьми, которые были сделаны в разное время. Пользователи Казнета оставили свои лестные отзывы, передает NUR.KZ.

"Лати исполнилось 10 месяцев. В честь этого провели фотосессию в этностиле. 5 лет назад с Дарией захотели сделать фото в другой интерпретации. Как вам?" - спросила она своих подписчиков в Instagram, где опубликовала снимки.

Фолловеры и звездные коллеги прокомментировали публикацию актрисы и телеведущей.

"Просто огонь, жду остальные образы", "С днем рождения лапусика, растите здоровыми", "Четвертое фото вообще вышло круто, как картина прошлых эпох", "Отличный образ! Прекрасная идея! А почему нет? Вы еще очень молодая, стильная женщина! Любим, ценим, поддерживаем!", "Шикарная женщина", - написали они.

Но некоторые попытались пристыдить молодую маму за высокий разрез на платье.

"Вы же мама троих детей, не надо было так сильно оголять ногу", - отметила одна из пользовательниц соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995219-kak-kartina-mat-troih-detey-aynur-ilyasova-vyzvala-vostorg-novymi-fotografiyami/