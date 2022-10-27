"Кто эта счастливая девушка?": Димаш Кудайберген опубликовал архивное фото с незнакомкой

Димаш Кудайберген с незнакомкой. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился в соцсети фотографией из юности, на которой запечатлен вместе с незнакомой девушкой. Фанаты оказались заинтригованы, передает NUR.KZ.

"Если не ошибаюсь, мне здесь 19", - подписал Димаш фото, которое опубликовал в Instagram. На снимке Кудайберген сидит вместе с миловидной девушкой, молодые люди непосредственно улыбаются.

Архивное фото вызвало бурную реакцию поклонников Димаша со всего мира. Они отметили, что у певца очаровательная улыбка, и поинтересовались, кто эта девушка.

"Это преступление - иметь такую улыбку и не демонстрировать ее постоянно, Димаш", "Аа, какая фотка! Солнышко, у тебя и тогда была самая красивая улыбка и сейчас тоже!", "А кто эта счастливая девушка?", "Да-да, потрепать по волосам!", "Такие молодые и милые", "Такой хорошенький", "Это девушка Димаша?" - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994601-kto-eta-schastlivaya-devushka-dimash-kudaybergen-opublikoval-arhivnoe-foto-s-neznakomkoy/