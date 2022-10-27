Айгерим Калаубаева в платье с открытыми плечами произвела фурор в Сети

Айгерим Калаубаева. Фото: instagram.com/aikerim_kalaubaeva_official

Отечественная певица Айгерим Калаубаева похвасталась идеальной фигурой в облегающем платье с открытыми плечами. Артистка очаровала своих поклонников и собрала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

"Однажды услышанное обидное слово навсегда застынет ледышкой в сердце. Пусть наше уважение друг к другу не теряется", - подписала Айгерим видео, которое опубликовала на своей страничке в Instagram.

На нем она позирует в ярком приталенном платье с опушкой и открытыми плечами. Объемные черные серьги дополнили вечерний аутфит знаменитости.

"Где вы берете такие красивые платья? Одно лучше другого", "Что за безупречная фигура, милый взгляд!", "Самая красивая певица", "Платье сидит идеально", "Красавица! Выглядишь великолепно!", "Такая нежная", "Суперкрасавица", "Фигура огонь", - оставили свои отзывы пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994570-aygerim-kalaubaeva-v-plate-s-otkrytymi-plechami-proizvela-furor-v-seti/