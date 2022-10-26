"Кукла Барби": Акбота Сейтмагамбет примерила комбинезон с открытой спиной

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" и актриса Акбота Сейтмагамбет, недавно отметившая 26-летие, пленила фанатов новым видео. На нем Акбота запечатлелась в белом комбинезоне с открытой спиной, передает NUR.KZ.

Аутфит молодой актрисы высоко оценили ее подписчики в Instagram, которые не устают говорить, что Акбота - обладательница естественной красоты и природного обаяния.

"Вы такая худая как модель, наверное, все звезды на правильном питании, а так-то тяжело держать фигуру. Люблю фильмы и клипы с вашим участием", "Чем отправлять смайлики, докажите, что вы настоящие мужчины, женитесь на Акботе", "Аллах даровал такую красоту этой девушке", "Какая милая казахская красавица", "Какая вы красивая! Прям хочется вживую вас увидеть, безупречная красотка!", "Кукла Барби", - прокомментировали видео фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994366-kukla-barbi-akbota-seytmagambet-primerila-kombinezon-s-otkrytoy-spinoy/