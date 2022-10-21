"Вас могут сглазить": фанаты отреагировали на чувственные фото Динары Бактыбаевой

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Динара Бактыбаева, ставшая мамой во второй раз пару месяцев назад, поделилась чувственными кадрами, сделанными во время беременности. Снимки вызвали разную реакцию у фанатов, передает NUR.KZ.

"Нашей младшенькой Алише сегодня аж целых два месяца уже! Она начала улыбаться и агукать. Последние дни Аяна в садик не ходит, сопливит сильно. Вот тут-то и весело мне приходится, и я полноценно ощущаю все прелести материнства. Но в общем и целом справляемся. Правда, тут стала появляться редко, и такие красивые, чувственные кадры остались без вашего внимания!" - написала Динара в своем Instagram.

Она опубликовала фото в наряде, обнажившем ее живот.

"Очень красивое и нежное фото", "Какое секси-фото", "Очень красиво и женственно!", "Боже, ну какова красота и нежность", "Диконя, такая нежная", - отреагировали фанаты актрисы.

Однако некоторые посчитали подобные публикации неуместными.

"Для себя можно такие фото оставить на память, но не боитесь, что вас могут сглазить", "Беременная женщина скрывает живот, а эти попы открывают, постыдитесь", - высказались пользователи соцсети.

Динара прокомментировала сообщение про страх сглаза.

"И у людей, которые нигде не "светятся", ничего не выставляют напоказ, случается горе, к сожалению. Не думаю, что на это влияет сглаз. Просто мы привыкли находить легкие ответы на свои проблемы и несчастья. Такую мысль легче принять. Сглаз существует, пока в него веришь", - заявила Бактыбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993736-vas-mogut-sglazit-fanaty-otreagirovali-na-chuvstvennye-foto-dinary-baktybaevoy/