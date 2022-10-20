"Салем, красавица, выходи за меня": Анна Данченко в новом образе украла сердца фанатов

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, показала новый образ. Она появилась в нежном платье и очаровала своих поклонников, передает NUR.KZ.

Теледива разместила новые фотографии в Instagram.

"Это фотосессия для журнала, в котором выйдет мое интервью. Один из образов получился таким. Как вам?" - спросила Анна своих подписчиков.

Нежное розовое платье-футляр, украшенное большим цветком на левом плече, очень понравилось ее фанатам. Образ телеведущей дополнили сиреневые остроносые туфельки-лодочки.

"Зефир", "Вы такая красивая", "Есть на примете принц на белом коне? Желаю вам в этом году выйти замуж и познать радость материнства", "Вам любой образ к лицу, вы такая милая", "Сама нежность", "Салем, красавица, выходи за меня", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993493-salem-krasavitsa-vyhodi-za-menya-anna-danchenko-v-novom-obraze-ukrala-serdtsa-fanatov/