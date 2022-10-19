"Халк": солист Rin'Go Данияр Отеген впечатлил фанатов рельефными мышцами

Данияр Отеген. Фото: instagram.com/daniyar_otegen

Солист группы Rin'Go Данияр Отеген впечатлил своих фанатов фотографией из тренажерного зала. За рельефные мышцы артиста назвали "Халком", передает NUR.KZ.

Солист Rin'Go признался, что нужно запастись терпением, чтобы достичь результата.

"Какими бы талантливыми вы ни были и сколько бы ни старались, некоторые вещи просто требуют времени", - отметил Данияр в своем Instagram-аккаунте, где разместил фото.

Артист впечатлил пользователей соцсети своей спортивной формой и рельефными мышцами. Подписчики оставили свои комментарии и щедро одарили публикацию "лайками".

"Просто кроха-малыш", "Думанский Халк", - написали фанаты.

А после артист умилил Сеть фотографией с дорогим ему человеком.

"Тот момент, когда ты весишь центнер, но чувствуешь себя очень-очень маленьким. С днем рождения, апа!" - написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993441-halk-solist-ringo-daniyar-otegen-vpechatlil-fanatov-relefnymi-myshtsami/