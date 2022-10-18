"Не быть тебе сексуальной тигрицей": Бузову захейтили после видео в коротком платье

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая Ольга Бузова в очередной раз получила порцию хейта после публикации видео в коротком платье. Подписчики заявили звезде, что "сексуальной тигрицей" у нее быть не получается, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Оля опубликовала кадры, на которых она позирует в коротком платье и босоножках на высоких каблуках, а затем разворачивается и уходит.

Однако пользователи соцсети не оценили позирование Бузовой, а в очередной раз подняли ее н смех.

"Ну не получается у тебя позировать, не дано", "Извините, сколько лет этой тетеньке? Почему она так странно себя ведет всегда?", "Как можно быть таким бревном", "Вот смотрю каждый раз и думаю: может, сейчас у нее получится? Ан нет, ошиблась. Не быть тебе сексуальной тигрицей, без обид, просто не твое", "Зачем так кривить ноги всегда", - высказались подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993247-ne-byt-tebe-seksualnoy-tigritsey-buzovu-zaheytili-posle-video-v-korotkom-plate/