"В душе я мальчишка": Стас Костюшкин "состарил" себя на фото ради хейтеров

Стас Костюшкин. Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official

Экс-участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин удивил своих подписчиков в соцсети, опубликовав новое фото, на котором выглядит "постаревшим". Публикация была посвящена хейтерам, передает NUR.KZ.

"Постаревший" Костюшкин отметил, что в душе он молод.

"Всегда найдутся идиоты, которые напишут "как же он постарел". Да я в душе еще мальчишка", - отметил 51-летний Стас в Instagram.

"Наконец-то увидел тебя без грима", - подшутил над коллегой Родион Газманов.

Подписчики отметили, что Стас был и остается их любимцем.

"Недалекие люди так пишут! Как будто они будут вечно молодыми", "Такое ощущение, что все остальные молодеют", "Не на лицо пусть смотрят, а на душу. Пусть все будут с таким зарядом энергии, как у него!", "Всем бы так "старо" выглядеть в его возрасте. Он в отличной форме", "И почему все думают, что артисты не должны стареть?" - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993089-v-dushe-ya-malchishka-stas-kostyushkin-sostaril-sebya-na-foto-radi-heyterov/