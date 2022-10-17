"Носил бы тебя на руках": Акбота Сейтмагамбет в свадебном платье умилила подписчиков

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет очаровала Сеть, появившись в образе невесты. Фанаты оказались в замешательстве, некоторые подумали, что Акбота снова выходит замуж, передает NUR.KZ.

"Как бы хотелось, чтобы каждая девушка имела счастливое будущее, чтобы удачно вышла замуж. Потому что муж станет ее утешителем, защитником, поддержкой.

Она приходит в дом мужа, надеясь на это, доверяет ему себя, покидая родной дом", - написала Акбота в Instagram, опубликовав фото в свадебном платье.

Актриса отметила, что задействована в новом кинопроекте "Маған назар аудар".

"Я дожила до того момента, когда рядом со мной оказался отец, помог мне выбрать свадебное платье, поддержал меня и дал свое благословение, делюсь этим счастливым моментом. Сегодня большой праздник", - отметила она.

Однако невнимательные подписчики оказались озадачены.

"Это кино или она на самом деле выходит замуж?", "Ой, я подумала, что это ее настоящий отец, а это кино", "Это отец?", "Подумала, что она снова стала невестой", "Это ее свадьба?" - недоумевали поклонники.

"Эх, если бы я женился на тебе, то носил бы на руках", - заявил один из пользователей Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992986-nosil-by-tebya-na-rukah-akbota-seytmagambet-v-svadebnom-plate-umilila-podpischikov/