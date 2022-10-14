"Не подобает казахской келин": моралисты пристыдили Мадину Садвакасову за декольте

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова продемонстрировала новый сценический образ. Артистка примерила сверкающее платье с накидкой, однако "уятменам" показалось глубоким декольте, передает NUR.KZ.

"Такое чувство, что вот-вот взорвется, да?" - отметила Мадина, опубликовав видео в Instagram, на котором запечатлена в сияющем вечернем платье.

Эффектный сценический образ певицы пришелся по душе верным фанатам. Они оставили свои комментарии под публикацией.

"Вам очень идет, как будто не певица, а модель перед нами", "Какой взгляд, глаза красивые, нет изъяна в фигуре", "Красивая казахская девушка", "Сердце уже разорвалось", "Неожиданно, но иногда можно пошалить, крутой образ", - отреагировали они.

Вот только моралистам показалось, что у платья слишком глубокое декольте. Об этом они не преминули сказать обладательнице наряда.

"Было бы хорошо, если прикрыла немного грудь, нашим девушкам так не идет", "Не подобает казахской келин", "Вы красивая, хорошая певица, но это платье вам не к лицу", "Вообще не идет, где стыд перед своей семьей, после такого образа, как им в глаза смотреть", - заявили "уятмены".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992736-ne-podobaet-kazahskoy-kelin-moralisty-pristydili-madinu-sadvakasovu-za-dekolte/