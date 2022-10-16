Певица Сиара появилась на публике в оригинальном наряде

Сиара на CMT Artists of the Year 2022. Фото: Brett Carlsen/Getty Images for CMT

Популярная американская певица Сиара появилась на красной ковровой дорожке перед церемонией CMT Artists Of The Year 2022 в оригинальном наряде, напоминающем корсет.

CMT Artists Of The Year - церемония вручения наград для кантри-исполнителей, организатором которой является телекомпания Country Music Television.

Мероприятие в этом году прошло в Нэшвилле 12 октября. Его посетили самые известные кантри-музыканты США - Люк Комбс, Керри Андервуд и другие, сообщается на официальном сайте.

Среди гостей мероприятия на красной ковровой дорожке была замечена и хип-хоп-исполнительница Сиара.

Она появилась в эффектном наряде, который напоминал корсет из черного кружева, красиво подчеркивавшего ее стройную фигуру. Также на 36-летней певице была черная длинная юбка с разрезом, оголяющим ноги.

Загадочный образ удачно дополняли гламурная прическа, макияж глаз, выполненный в темных цветах, а также бриллиантовые серьги.

Певица периодически публикует в своем Instagram снимки, где позирует в различных аутфитах. Фанаты часто отмечают ее тонкий вкус в моде.

К примеру, здесь Сиара позирует в образе от знаменитого дизайнера Тома Форда. Фанатам наряд очень понравился, многие отреагировали комментариями в виде сердечек и огоньков.

Полное имя Сиары - Сиара Принцесс Харрис. Будущая певица, продюсер и танцовщица родилась в Остине 25 октября 1985 года. Дебютный альбом выпустила в 2004 году.

С 2016 года замужем за спортсменом Расселом Уилсоном, в браке растут двое детей. До этого была помолвлена с рэпером Фьючером, от которого в 2014 году родила сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992501-pevitsa-siara-poyavilas-na-publike-v-originalnom-naryade/