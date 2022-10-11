"Поженились?": фото Чингиза Капина и Айсулу Азимбаевой заинтриговало фанатов

Чингиз Капин и Айсулу Азимбаева. Фото: instagram.com/strangeice

Казахстанский актер и телеведущий Чингиз Капин опубликовал в соцсети совместное фото с актрисой Айсулу Азимбаевой и заинтриговал фанатов. Некоторые подумали, что молодые люди поженились, другие заверили, что актеры заняты съемками нового проекта, передает NUR.KZ.

Кадры с красавицей Айсулу Азимбаевой актер опубликовал в своем Instagram. На фото Чингиз и Айсулу идут вместе, держась за руки. Оба они счастливо улыбаются.

Актер сопроводил фото смайликом-сердечком и первыми аккордами лирической песни Love Story в исполнении французской певицы Индилы.

Подписчики отметили, что талантливые молодые люди очень подходят друг другу. Они пожелали им скорой свадьбы, а некоторые предположили, что она уже состоялась. Ну а третьи заверили, что романтические кадры сделаны для совместного проекта.

"Ну когда вы поженитесь", "Ну очень красивые, прям очень! Обожаю", "Ждем, когда вы поженитесь", "Так и хотят все их поженить", "Идеальная пара", "Они пара? Сколько я спала?", "Женился, что-ли?", "Поженились?", "Совет вам да любовь", "Поженились все-таки", "Очень красивая пара, веселые всегда", "Вы пара?", "Это вроде для съемок, они друзья, не более", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992115-pozhenilis-foto-chingiza-kapina-i-aysulu-azimbaevoy-zaintrigovalo-fanatov/