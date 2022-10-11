"Самая красивая в гареме": Мерьем Узерли покорила фанатов снимками без макияжа

Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-германская актриса Мерьем Узерли, блестяще сыгравшая Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", очаровала фанатов "честными" фото без макияжа. В адрес актрисы посыпались лестные отзывы, передает NUR.KZ.

"Кимоно - ручная работа моей мамочки", - подписала Мерьем фотографии, которые опубликовала в Instagram.

Актриса босая в легком халате-кимоно сидит на камнях во дворе небольшого и уютного отеля в Измире. На фото Мерьем запечатлелась без макияжа с распущенными волосами.

Подписчики, восхищенные естественной красотой и очарованием любимой актрисы, оставили массу восторженных отзывов.

"Хасеки Хюррем-султан", "Какая красивая, наверное, она не понимает по-испански, я восхищаюсь ею еще со времен сериала "Великолепный век", это был первый турецкий сериал, который я посмотрел", "Ты такая красивая, я так люблю тебя", "Эх, жаль, что вы ушли с четвертого сезона, не могу без вас смотреть сериал", "Моя султанша, самая красивая в гареме", - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992056-samaya-krasivaya-v-gareme-merem-uzerli-pokorila-fanatov-snimkami-bez-makiyazha/