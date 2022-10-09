"Невероятная": Белла Хадид показала белье под расстегнутым пиджаком и восхитила фанатов

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид поделилась с подписчиками в соцсетях фотографией, на которой предстала в довольно откровенном виде, чем несказанно порадовала фанатов.

Снимки модель разместила на своей странице в Instagram.

На фото знаменитость позирует, облокотившись руками на картонные коробки. На ней коричневая облегающая юбка и пиджак, из-под которых видны белые трусы и бюстгальтер. Образ дополнили солнцезащитные очки, полупрозрачные гольфы и ботинки с принтом.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, а сама публикация набрала более полумиллиона лайков.

"Настоящая икона", "Великолепно", "Этот образ – лучшее доказательство того, что ты супермодель", "На тебя можно смотреть бесконечно", "Невероятная!", "Бог – женщина. И эта женщина – ты", – написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991573-neveroyatnaya-bella-hadid-pokazala-bele-pod-rasstegnutym-pidzhakom-i-voshitila-fanatov/