"Стареть надо достойно": 67-летняя Лариса Долина в коротких шортах вызвала хейт фанатов

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

67-летняя певица Лариса Долина опубликовала свое фото в коротких шортах, после чего нарвалась на хейт со стороны подписчиков. Поклонники заявили, что артистке в ее возрасте уже не следует так наряжаться, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте в Instagram Долина выложила фото, на котором она позирует в черном пиджаке, шортах, полупрозрачных черных колготках и ботинках на каблуке. В посте артистка показала свое расписание во время гастрольного тура - у музыкальной исполнительницы плотный график на весь октябрь и ноябрь.

Однако внимание фанатов привлекло не расписание концертов, а внешний вид Долиной на фото.

"Да уж, юбочка-то точно коротка, возраст-то не для нее, не для юбочки", "Стареть надо достойно. Короткие юбки не исправят и не остановят возраст", "Вы еще красивая женщина. Но молодящиеся дамы всегда и во все времена выглядели смешно!", "Всему свое время, немного нужно присматриваться к отражению в зеркале", "Смешно! Юбочка очень короткая!" - заявили они.

Однако певица терпеть критику не стала.

"Да неужели? По-вашему, я должна нарядиться как старушка? Но, извините, я на нее не похожа. А вы снобка", - высказала она в ответ одной из подписчиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991102-staret-nado-dostoyno-67-letnyaya-larisa-dolina-v-korotkih-shortah-vyzvala-heyt-fanatov-foto/