"Утонченная": Жамиля Серкебаева в романтическом образе покорила сердца фанатов

Жамиля Серкебаева. Фото: instagram.com/jamilya_serkebaeva_violin

Известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева покорила фанатов своим романтическим образом. Артистка снялась в эффектном платье на улицах осеннего Алматы, передает NUR.KZ.

Жамиля Серкебаева опубликовала новые фотографии в Instagram.

"Чем больше вы любите, тем больше преуспеваете. С этим ничего не поделаешь. Любя, вы меняете все в своей жизни. Фото Александры Чуркиной. Осень в моем городе", - написала артистка.

"Красиво", - одна из первых оставила свой комментарий певица Толкын Забирова.

Высоко оценили образ артистки и другие ее подписчики. Они отметили, что любят Жамилю за талант и благодарны за ту волшебную музыку, что она дарит своим слушателям.

"Утонченная", "Иногда можно себе позволить и красную помаду", "Классная скрипачка", "Моя любимая, люблю музыку", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990357-utonchennaya-zhamilya-serkebaeva-v-romanticheskom-obraze-pokorila-serdtsa-fanatov/