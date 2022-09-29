Звезда сериала "Келінжан" Нургуль Мынгатова стала блондинкой ради роли

Нургуль Мынгатова. Фото: instagram.com/nurgul.myngatova

Казахстанская актриса Нургуль Мынгатова, полюбившаяся зрителям по сериалу "Келінжан", примерила новый образ и стала блондинкой. Преображение Нургуль удивило и восхитило ее фанатов, которые с нетерпением ожидают ее новых ролей, передает NUR.KZ.

"Скоро", - лаконично подписала актриса видео, которое разместила в Instagram. На кадрах блондинка Нургуль со стрижкой каре неспешно прошлась по улице в красном деловом костюме.

Фанаты отметили, что ей к лицу любой образ. Они признались, что очень любят ее творчество.

"Я восхищена вашим творчеством. Вы одна из тех актрис, кто играет очень натурально", "Какое преображение!", "Супер", "Фильм "Город грехов" прям", "Круто. Желаю творческого вдохновения", "Это новый фильм?", "Вы такая талантливая", "Люблю вас, вы такая чистая и открытая", "Красивая, нежная", - отметили восхищенные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990157-zvezda-seriala-kelinzhan-nurgul-myngatova-stala-blondinkoy-radi-roli/