"Забыли, что есть живые фото, а не фотошоп": Мадину Садвакасову захейтили за кадр с сестрой

Мадина Садвакасова с сестрой. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала фотографию с сестрой и поздравила ее днем рождения. Однако снимок дал хейтерам повод для критики, передает NUR.KZ.

В своем Instagram отечественная артистка выложила кадр, на котором позирует со своей сестрой.

"С днем рождения, моя младшая Жани! Хоть у нас и похожие лица, но природа и характер у нас разные. Ты усерднее меня, ты настойчивее, ты не остановишься, пока не добьешься своей цели. Пусть сбудутся самые главные мечты твои и зятя Ансара!" - написала Мадина.

Часть подписчиков присоединилась к поздравлениям певицы, а другие принялись критиковать фотографию сестер.

"Звезды уже забыли, что есть простые, живые фото, на которые более приятно смотреть. А не на тот фотошоп", "И с фотошопом видно: кожа лица в ужасном состоянии, просто нужно меньше косметики и пластики", "Тонна краски", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989600-zabyli-chto-est-zhivye-foto-a-ne-fotoshop-madinu-sadvakasovu-zaheytili-za-kadr-s-sestroy/