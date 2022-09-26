"Забыли, что есть живые фото, а не фотошоп": Мадину Садвакасову захейтили за кадр с сестрой
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Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала фотографию с сестрой и поздравила ее днем рождения. Однако снимок дал хейтерам повод для критики, передает NUR.KZ.
В своем Instagram отечественная артистка выложила кадр, на котором позирует со своей сестрой.
"С днем рождения, моя младшая Жани! Хоть у нас и похожие лица, но природа и характер у нас разные. Ты усерднее меня, ты настойчивее, ты не остановишься, пока не добьешься своей цели. Пусть сбудутся самые главные мечты твои и зятя Ансара!" - написала Мадина.
Часть подписчиков присоединилась к поздравлениям певицы, а другие принялись критиковать фотографию сестер.
"Звезды уже забыли, что есть простые, живые фото, на которые более приятно смотреть. А не на тот фотошоп", "И с фотошопом видно: кожа лица в ужасном состоянии, просто нужно меньше косметики и пластики", "Тонна краски", - прокомментировали пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989600-zabyli-chto-est-zhivye-foto-a-ne-fotoshop-madinu-sadvakasovu-zaheytili-za-kadr-s-sestroy/