"Памятное фото о старых временах": солист группы "Жігіттер" вспомнил молодость

Баглан Абдраимов. Фото: instagram.com/baglan_abdraimov_official

Солист группы "Жігіттер" Баглан Абдраимов показал себя и своих коллег в молодости. Архивное фото вызвало умиление у пользователей Казнета, которые окунулись в ностальгию, передает NUR.KZ.

Снимок Баглан Абдраимов опубликовал в Instagram.

"Памятное фото о старых временах", - прокомментировал артист архивный кадр, спросив своих подписчиков, чьими фанатами они являлись.

Поклонники отметили, что творчество артистов им было по душе еще в те времена.

"Замечательная группа "Жігіттер", "В 2007 вышла песня "Ерке қыз", с тех пор я фанатка Абдраимова", "Мне нравился Еркин Нуржанов", "Я ваша фанатка", "В 2008 году еще не было Инстаграм, я читала про звезд в журнале "Жұлдыздар отбасы", "Ой, какие красавцы", "Я не делила артистов, была влюблена в группу "Жігіттер", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989093-pamyatnoe-foto-o-staryh-vremenah-solist-gruppy-zhigitter-vspomnil-molodost/