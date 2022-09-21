"Какая девочка": Камшат Жолдыбаева показала архивное фото и кадры из спортзала

Камшат Жолдабаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица Камшат Жолдыбаева показала архивное фото, а также кадры своих занятий в спортзале. Подписчики похвалили ее фигуру и силу воли, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Камшат продемонстрировала архивное фото, на котором черты ее лица немного отличаются от того, как артистка выглядит сейчас.

Камшат Жолдабаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Камшат также показала, как усердно занимается в спортзале для поддержания красивой фигуры, выполняя различные упражнения.

Поклонники похвалили ее за силу воли.

"Вот так выглядит девушка, которая ухаживает за собой, браво, браво", "Какая девочка", "Как всегда, красива", "Она четко занимается!", "Все прекрасно, но никто не может победить время", "В отличной форме!", "Супер, молодец", "Вот за что я тобой горжусь!", "Замечательно, сила воли!" - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988913-kakaya-devochka-kamshat-zholdabaeva-pokazala-arhivnoe-foto-i-goryachie-kadry-iz-sportzala/