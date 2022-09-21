"Прикрой грудь": "уятмены" раскритиковали Айгуль Иманбаеву за платье с декольте и разрезом

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

45-летняя отечественная певица и актриса Айгуль Иманбаева восхитила своих верных поклонников, примерив эффектное платье с разрезом и декольте, и вызвала осуждение "уятменов", передает NUR.KZ.

"Пусть фото говорит", - написала Айгуль в Instagram, где разместила новый снимок.

Для образа Айгуль примерила красное приталенное платье с разрезом. Аутфит дополнили остроносые туфельки на шпильке в тон к платью. На фото актриса грациозно сидит на кресле.

Фанаты не удержались от лестных отзывов, они также оставили свои реакции в виде смайликов-сердечек.

"Какая красота", "Дай Бог, чтобы вы нашли пару и у вашего сына появилась сестренка", "Вау, секси", "Нам этом фото я вижу женскую красоту, говорить более не надо", "Огонь", - отметили подписчики.

Но не промолчали и "уятмены".

"Уже поздно", "Прикрой грудь, чем хвалишься?", "Зачем заставлять говорить фото. Все же понятно. Возраст уже подошел. Дай Бог, тебе хорошую келин, внуков. А такое, мне кажется, подходит молодым", "Так можно растерять авторитет, заработанный годами", "Ойбу, Айгуль, нельзя ли прикрыть немного ноги и грудь, мы ведь уже не молодые", - прокомментировали они фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988824-prikroy-grud-uyatmeny-raskritikovali-aygul-imanbaevu-za-plate-s-dekolte-i-razrezom/